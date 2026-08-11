Элитную недвижимость семьи судьи Хахалевой у Черного моря снесут по решению суда

Коттедж семьи судьи Хахалевой у Черного моря снесут по решению суда Элитную недвижимость семьи судьи Хахалевой у Черного моря снесут по решению суда

Москва11 авг Вести.Туапсинский районный суд вынес решение о сносе коттеджного поселка "Буревестник" в селе Ольгинка под Туапсе. Информацию со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края передает "РГ".

Речь идет о нескольких десятков домов, среди которых - элитная недвижимость семьи так называемой "золотой" экс-судьи главного суда Кубани Елены Хахалевой.

В конце 2025 года суд обязал изъять в пользу государства 65 участков, которыми обладают 54 человека, в числе которых мать и сын Хахалевой. Ее родственники владели двумя участками и расположенными на одном из них жилыми зданиями.

Теперь они должны быть снесены по решению суда, а земля возвращена государству говорится в сообщении

Незаконное освоение курортной территории продолжалось более 20 лет. Проверка прокуратуры показала, что участки выбыли из госсобственности незаконно, а земля под коттеджным поселком является особо охраняемой территории лечебно-оздоровительных местностей регионального значения. Теперь согласно закону, собственники должны самостоятельно демонтировать объекты либо работы проведут госслужбы.

В декабре 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей одобрила возбуждение против Хахалевой уголовного дела по двум статьям УК РФ за мошенничество и судебный подлог. Обвиняемая успела выехать за рубеж.