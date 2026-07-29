Российскую теннисистку Сухотину дисквалифицировали на почти 5 лет за ставки Российскую теннисистку Сухотину дисквалифицировали за попытки делать ставки

Москва29 июл Вести.Российскую теннисистку Анастасию Сухотину дисквалифицировали на четыре года и десять месяцев в том числе за попытки делать ставки на матчи. Об этом говорится на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Изначально спортсменка отрицала выдвинутые обвинения, однако позже признала вину в восьми нарушениях в период с 2019 по 2024 год. По информации ITIA, нарушения постепенно становились все более серьезными: от попыток делать ставки на теннисные матчи до попыток оказать влияние на других игроков и уничтожить доказательства.

Отстранение спортсменки вступило в силу 17 июля текущего года. Оно будет действовать до 16 мая 2031 года. Кроме того, Сухотину оштрафовали на 30 тысяч долларов, из которых 22,5 тысячи - условная часть наказания.

Сухотиной 26 лет. В 2019 году теннисистка занимала 607-е место в мировом рейтинге, что является ее лучшим результатом в карьере.