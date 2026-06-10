Российскую гребчиху дисквалифицировали за допинг, она сможет вернуться в 61 год

Российскую каноистку Антонову дисквалифицировали за допинг в 58 лет Российскую гребчиху дисквалифицировали за допинг, она сможет вернуться в 61 год

Москва10 июн Вести.Российская каноистка Лариса Антонова в 58 лет получила три года дисквалификации за прием мельдония, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило вещество в организме спортсменки в мае 2025 года во время Всемирных игр мастеров в Тайване (World Masters Games).

Антонову дисквалифицировали на три года вместо привычных для подобного нарушения четырех лет благодаря тому, что она признала факт несоблюдения антидопинговых правил.

Срок дисквалификации продлится до августа 2028 года, к тому времени спортсменке будет 61 год.

Ранее восемь футболистов "Спартака" прошли допинг-проверку, один тест оказался положительным.