Москва6 мая Вести.Следственные органы Сеула в ходе расследования установили еще трех мужчин, ставших жертвами 21-летней серийной убийцы Ким Соенг, пишет южнокорейская газета "Чунъанъ ильбо".

В материале говорится, что трое мужчин так же, как и предыдущие жертвы Ким Соенг, были отравлены подмешанными ею в напитки лекарственными препаратами в больших дозах. В общей сложности в суд переданы шесть дел по инцидентам, произошедшим с октября прошлого года по февраль этого года, отмечает издание.

Ким Соенг была арестована 19 февраля по обвинению в покушении на жизнь трех мужчин, которых она отравила лекарственными препаратами. Один из пострадавших выжил и обратился в полицию, двоих спасти не удалось.