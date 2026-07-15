Москва15 июлВести.Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру площадью 164 кв. м в городе Соннам за 2,9 млрд вон (около $1,9 млн). Об этом сообщило агентство Yonhap.
По данным агентства, южнокорейский президент решил продать недвижимость для повышения доверия общества к мерам правительства по стабилизации рынка жилья. Квартира была выставлена на продажу еще в феврале.
У меня теперь нет домасказал он в ходе заседания кабинета министров
Правительство Южной Кореи проводит политику, направленную на сокращение числа пустующих инвестиционных объектов недвижимости. Власти рассчитывают, что это позволит увеличить предложение жилья на рынке и снизить влияние спекулятивных сделок на цены.
Сейчас Ли Чжэ Мен проживает в официальной президентской резиденции в сеульском районе Ханнамдон вместе со своей женой.