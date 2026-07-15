Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен стал бомжом Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру

Москва15 июл Вести.Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал свою единственную квартиру площадью 164 кв. м в городе Соннам за 2,9 млрд вон (около $1,9 млн). Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, южнокорейский президент решил продать недвижимость для повышения доверия общества к мерам правительства по стабилизации рынка жилья. Квартира была выставлена на продажу еще в феврале.

У меня теперь нет дома сказал он в ходе заседания кабинета министров

Правительство Южной Кореи проводит политику, направленную на сокращение числа пустующих инвестиционных объектов недвижимости. Власти рассчитывают, что это позволит увеличить предложение жилья на рынке и снизить влияние спекулятивных сделок на цены.

Сейчас Ли Чжэ Мен проживает в официальной президентской резиденции в сеульском районе Ханнамдон вместе со своей женой.