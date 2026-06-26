Бум вокруг ИИ вынуждает Samsung потратить сотни миллиардов долларов Reuters: Samsung вложит $648 млрд в чипы и дата-центры из-за бума ИИ

Москва26 июн Вести.Samsung Group в понедельник объявит о намерении инвестировать в Южной Корее 1000 триллионов вон (648 миллиардов долларов) в течение ближайших десяти лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание Maeil Business Newspaper. Масштабная инициатива призвана превратить мировой бум спроса на чипы, вызванный развитием искусственного интеллекта, в двигатель экономического роста страны.

Программа охватит вложения в дата-центры для ИИ, аккумуляторы и дисплеи, а также предполагает затраты в размере около 300 триллионов вон на строительство заводов по выпуску чипов. Топ-менеджеры Samsung Electronics и SK Hynix - компаний, получивших колоссальные прибыли на фоне взлетевшего спроса на полупроводники со стороны ИИ-компаний, - примут участие во встрече с президентом страны Ли Чжэ Меном.

Южная Корея остается одним из ключевых игроков в мировом производстве высокопроизводительных чипов памяти - важнейших компонентов для обеспечивающих работу ИИ дата-центров.

По словам советника по политике Кима Ен Бома, которого цитирует агентство, SK Hynix и Samsung, возможно, придется перенести проекты, запланированные на 2040-е годы, на середину 2030-х, поскольку спрос на память растет быстрее ожиданий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Европа инвестирует в развитие ИИ существенно меньше, чем США или Китай.