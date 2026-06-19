Макрон назвал объемы инвестиций Европы в ИИ недостаточными по сравнению с США Макрон: Европа недостаточно инвестирует в ИИ

Москва19 июн Вести.По сравнению с США Европа мало инвестирует в развитие искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, Европа значительно отстает не только от Вашингтона, но и Пекина, которые являются лидерами в развитии ИИ.

Европа недостаточно инвестирует в ИИ. Мы, Франция, инвестируем больше, чем наши соседи. Но мы, европейцы, не вкладываем достаточно по сравнению с американцами рассказал французский лидер в интервью телеканалу France 2

Ранее стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует применять дроны и ИИ при создании базы на Луне.