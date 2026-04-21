Москва21 апр Вести.В Вашингтоне будут пресекаться попытки Франции перехватить красную кнопку и возможные заявления о том, что Европа в состоянии самостоятельно заниматься ядерным сдерживанием. Об этом ИС "Вести" заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Эксперт обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрон, который заявляет о возможности взять под ядерный зонтик всю Европу.

Вне всякого сомнения Соединенные Штаты Америки будут весьма ревностно к этому относиться, потому что узду, которую набросили они после Второй мировой войны на прежде всего европейские государства, и сюда входит система ядерного вооружения, она должна обеспечивать управляемость Европой из Вашингтона. А вот эти попытки Франции перехватить красную кнопку и сказать о том, что Европа в состоянии ядерным сдерживанием заниматься самостоятельно, конечно же, в Вашингтоне будут пресекаться. Просто вот сейчас идет некая перепалка между политическими лидерами Соединенных Штатов Америки и европейских государств, это, скорее всего приведет к тому, что произойдут какие-то трансформации, но несерьезные. Соединенные Штаты Америки не откажутся от того, чтобы контролировать Европу. А Европа, в принципе, наверное, не сможет выбиться из-под опеки на самостоятельный путь создания соответствующих военных ресурсов, которые бы позволили обходиться без Соединенных Штатов с казал военный эксперт

Ранее Андрей Кошкин предположил, что на территории Польши будут размещены ядерные системы французского производства.