Москва21 апрВести.В Вашингтоне будут пресекаться попытки Франции перехватить красную кнопку и возможные заявления о том, что Европа в состоянии самостоятельно заниматься ядерным сдерживанием. Об этом ИС "Вести" заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.
Эксперт обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрон, который заявляет о возможности взять под ядерный зонтик всю Европу.
Вне всякого сомнения Соединенные Штаты Америки будут весьма ревностно к этому относиться, потому что узду, которую набросили они после Второй мировой войны на прежде всего европейские государства, и сюда входит система ядерного вооружения, она должна обеспечивать управляемость Европой из Вашингтона. А вот эти попытки Франции перехватить красную кнопку и сказать о том, что Европа в состоянии ядерным сдерживанием заниматься самостоятельно, конечно же, в Вашингтоне будут пресекаться. Просто вот сейчас идет некая перепалка между политическими лидерами Соединенных Штатов Америки и европейских государств, это, скорее всего приведет к тому, что произойдут какие-то трансформации, но несерьезные. Соединенные Штаты Америки не откажутся от того, чтобы контролировать Европу. А Европа, в принципе, наверное, не сможет выбиться из-под опеки на самостоятельный путь создания соответствующих военных ресурсов, которые бы позволили обходиться без Соединенных Штатовсказал военный эксперт
Ранее Андрей Кошкин предположил, что на территории Польши будут размещены ядерные системы французского производства.