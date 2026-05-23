Сооснователь e.l.f. Cosmetics променял особняк на работу священником Сооснователь e.l.f. Cosmetics раздал миллионы и стал священником в США

Москва23 мая Вести.Один из создателей бренда e.l.f. Cosmetics Скотт-Винсент Борба отказался от бизнеса в индустрии красоты и принял постриг в католической семинарии. Об этом пишет Independent.

Издание передает, что предприниматель добровольно отказался от заработанных миллионов долларов и раздал имущество на благотворительность.

По словам Борбы, богатство утратило для него ценность, а звездные вечеринки перестали приносить радость. В 2019 году он раздал около пяти миллионов долларов и уехал из особняка на берегу моря, сменив Aston Martin на маленькую комнату. Но точных данных о его состоянии нет.

Бывший косметолог, работавший с Милой Кунис и друживший с Ким Кардашьян, признался, что с детства чувствовал призвание, но глушил его десятилетиями. В 40 лет на светской вечеринке он взмолился о помощи, заявив, что больше не хочет так жить. По его ощущениям, после этого на него сошла Божья благодать.

Сегодня Борба — диакон, обучается в семинарии Святого Патрика. Его рукоположение в священники запланировано на 23 мая.

Ранее сообщалось, что один из богатейших украинских бизнесменов Ринат Ахметов приобрел самое дорогое жилье в мире. Его выбор пал на квартиру с видом на Средиземное море стоимостью 471 миллион евро (44,3 миллиарда рублей).