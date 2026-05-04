Бизнесмен Безос выставил на продажу свою яхту стоимостью $500 млн

Мультимиллиардер Безос продает "плавучий дворец" стоимостью $500 млн Бизнесмен Безос выставил на продажу свою яхту стоимостью $500 млн

Москва4 мая Вести.Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, обладатель состояния в 283 миллиарда долларов, продает 127-метровую парусную яхту Koru стоимостью $500 млн. Об этом сообщает Page Six.

В описании к яхте указывается, что она оснащена тремя джакузи, вертолетной площадкой, а также бассейном со стеклянным дном.

Джефф Безос незаметно выставляет на продажу свой плавучий дворец Koru стоимостью 500 миллионов долларов - потому что он просто слишком велик, чтобы им управлять говорится в материалах издания

По информации источника, судно также оснащено водометами, чтобы отпугивать пиратов.

Ранее сообщалось, что власти Италии ежедневно тратят около трех миллионов рублей на охрану конфискованной яхты российского миллиардера Андрея Мельниченко.