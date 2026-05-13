В КНР чиновника приговорили к 13 годам тюрьмы за взятки на сумму более 10$ млн

Москва13 мая Вести.В Китае бывший замначальника Постоянного комитета СНП города Бицзе провинции Гуйчжоу Ян Хуа получил 13 лет тюремного заключения за взятки, сумма которых превысила 10,1 миллиона долларов. Об этом сообщает газета "Синьцзин бао".

По информации газеты, подсудимый за 12 лет — с 2012 по 2024 год, — занимая различные должности, нажил незаконным путем более 69 миллионов юаней (около 10,1 миллиона долларов)​​​.

13 мая 2026 года Народный суд средней ступени города Люпаньшуй провинции Гуйчжоу публично вынес приговор бывшему члену парткома и заместителю начальника Постоянного комитета СНП города Бицзе Ян Хуа по делу о взяточничестве говорится в сообщении

Ян Хуа приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 294,6 тысячи долларов. Все его незаконно нажитое имущество будет конфисковано в пользу государства. Суд смягчил наказание Ян Хуа за раскаяние, признание вины и помощь правоохранителям.

В начале года по обвинению в коррупции из Компартии КНР исключили бывшего заместителя главы Банка Китая Линь Цзинчжэня.