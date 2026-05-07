Двух бывших министров обороны КНР приговорили к высшей мере Xinhua: два бывших министра обороны Китая приговорены к смерти

Москва7 мая Вести.Экс-министров обороны КНР Вэй Вэнхэ и Ли Шанфу приговорили к высшей мере наказания за взяточничество. Об этом сообщает агентство Xinhua. Решение вынес военный суд, впрочем, исполнение приговора отсрочено на два года.

Уточняется, что через два года смертный приговор могут заменить на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Кроме того, экс-чиновники навсегда лишаются политических прав, а их имущество конфискуют.

Смертный приговор с отсрочкой – особенность именно китайской правовой системы. Причем если преступник, которого приговорили к высшей мере, в течение двух лет не совершал преступлений, то ему автоматически меняют приговор на пожизненное заключение. В определенных случаях, заключенный вообще может выйти на свободу через 25 лет.

Вэй Вэнхэ поступил на службу в армию с 16 лет и прошел весь путь от рядового до генерал-полковника. Должность министра обороны он занимал в период с 2018 по 2023 годы.

Ли Шанфу – инженер, который окончил Национальный университет оборонных технологий, а потом более 30 лет работал в Центре запуска спутников Сичан. Пост главы минобороны он занимал с 12 марта по 24 октября 2023 года.