Экс-чиновника в КНР приговорили к смертной казни за взятки на $20,4 млн

В Китае экс-чиновника приговорили к казни за взятки на $20 млн Экс-чиновника в КНР приговорили к смертной казни за взятки на $20,4 млн

Москва23 июн Вести.Бывшего члена постоянного комитета горкома Коммунистической партии Китая (КПК) в Шанхае Чжу Чжисуна приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой ее исполнения за взятки, сумма которых составила около 20,4 миллиона долларов. Об этом пишет издание "Пэнпай" (The Paper).

Народный суд средней ступени города Наньчан провинции Цзянси вынес публичный приговор бывшему члену ПК шанхайского городского комитета КПК во делу о взяточничестве... Чжу Чжисун был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года говорится в материале

По данным газеты, Чжу Чжисун за более чем 20 лет, в период с 2003 по 2024 год, пользуясь служебным положением, незаконно присвоил себе имущество стоимостью более 39 миллионов юаней (20,4 миллиона долларов).

"Пэнпай" сообщает, что суд пожизненно лишил подсудимого политических прав и конфисковал его личное имущество. Доходы от взяточничества с процентами переданы в государственную казну.

Сам Чжу Чжисун свою вину признал и содействовал правоохранительным органам. За это он получил отсрочку исполнения смертной казни на два года.

Ранее в Китае чиновника, набравшего более 10,1 миллиона долларов взяток, приговорили к 13 годам тюрьмы.