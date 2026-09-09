ЦТАК: Путин заявил Ким Чен Ыну о продолжении укрепления партнерства РФ и КНДР

Путин заявил о дальнейшем укреплении партнерства России и КНДР ЦТАК: Путин заявил Ким Чен Ыну о продолжении укрепления партнерства РФ и КНДР

Москва9 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну о намерении продолжать укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), цитируя поздравительную телеграмму российского лидера по случаю годовщины образования КНДР.

В поздравлении Путин отметил необходимость продолжать тесное взаимодействие Москвы и Пхеньяна.

Мы с вами, несомненно, продолжим самую тесную совместную работу по дальнейшему упрочению всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими государствами говорится в телеграмме

Глава государства также подчеркнул, что отношения между РФ и КНДР всегда строились на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимопомощи.