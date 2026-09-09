Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР Президент России отметил традиционные принципы отношений Москвы и Пхеньяна

Москва9 сен Вести.Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлениями по случаю 78-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Пхеньяном традиционно строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимопомощи.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 78-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики​​​... Отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимопомощи говорится в телеграмме

В поздравлении российский президент отметил исторические основы отношений между двумя странами, подчеркнув значение дружбы, добрососедства и взаимопомощи.

Ранее МИД РФ заявлял, что Москва и Пхеньян совместно выступают за формирование нового миропорядка, который должен строиться на принципах многополярности, равноправия и учета национальных интересов государств.