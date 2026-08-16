Ким Чен Ын в телеграмме Путину отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поздравление по случаю дня освобождения Кореи Ким Чен Ын в телеграмме Путину отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи

Москва16 авг Вести.Глава КНДР Ким Чен Ын в своем ответном послании президенту России Владимиру Путину подчеркнул вклад Красной Армии в освобождение Кореи от японских захватчиков, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын 15 августа получил поздравления от Путина и зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева в связи с годовщиной освобождения Кореи от японской оккупации.

Путин, в частности, отметил чрезвычайно высокий уровень отношений между Россией и КНДР.

Выражаю глубокую признательность за то, что Вы прислали теплую поздравительную телеграмму по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи. В истории освобождения нашего народа... навсегда останутся яркие подвиги военнослужащих Красной Армии, которые доблестно сражались... против общих врагов приводит ЦТАК выдержку из послания Ким Чен Ына

Глава КНДР отметил, что отношения между Пхеньяном и Москвой стали надежной основой для развития сотрудничества.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю твердую уверенность, что под Вашим руководством российская армия и народ смогут защитить суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны, а также достигнут новых успехов в укреплении могущества России. От всей души желаю вам крепкого здоровья и еще больших успехов в ответственной работе добавил глава КНДР

Ким Чен Ын высоко оценил совместные усилия двух стран в борьбе за историческую правду и справедливость.