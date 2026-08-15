Белоусов: воины КНДР плечом к плечу с ВС РФ освобождали Курскую область от ВСУ

Белоусов отметил роль бойцов из КНДР в освобождении курского приграничья Белоусов: воины КНДР плечом к плечу с ВС РФ освобождали Курскую область от ВСУ

Москва15 авг Вести.Воины из Корейской Народно-Демократической Республики плечом к плечу с Вооруженными силами России освобождали Курскую область от украинских боевиков. Об этом заявил глава российского Министерства обороны Андрей Белоусов в рамках участия в приеме по случаю освобождения КНДР от японской оккупации.

Министр отметил, что между Москвой и Пхеньяном к настоящему моменту установились союзнические и братские отношения благодаря политике президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Бесстрашные корейские воины плечом к плечу с российскими военнослужащими освободили Курскую область от неонацистских формирований киевского режима, оказали помощь в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры сказал Белоусов

Ранее Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю годовщины освобождения КНДР. В ней российский лидер среди прочего отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.