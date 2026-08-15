ЦТАК: Ким Чен Ын получил от Путина телеграмму по случаю освобождения КНДР

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения КНДР ЦТАК: Ким Чен Ын получил от Путина телеграмму по случаю освобождения КНДР

Москва15 авг Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын получил от президента России Владимира Путина поздравительную телеграмму по случаю годовщины освобождения страны от японской оккупации. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отметил российский лидер, этот праздник символизирует мужество и стойкость корейского народа и солдат Красной армии, вместе боровшихся за освобождение КНДР от японской оккупации.

Именно в ту суровую пору были заложены прочные традиции боевого братства и взаимопомощи, ставшие основой для развития дружественных, добрососедских связей между Российской Федерацией и КНДР говорится в телеграмме

Путин добавил, что в настоящий момент отношения между двумя странами вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Глава российского государства указал на активное сотрудничество Москвы и Пхеньяна на всех направлениях и координацию усилий в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Путин выразил уверенность, что Россия и КНДР продолжат совместную работу на благо российского и корейского народов.

Президент России пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР – счастья и процветания.