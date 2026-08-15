Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и КНДР Путин: отношения России и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень

Москва15 авг Вести.Отношения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю годовщины освобождения страны от японской оккупации. В ней Путин отметил, что этот праздник является символом мужества и стойкости корейского народа и красноармейцев, которые вместе боролись за освобождение КНДР от японской оккупации. Российский лидер подчеркнул, что именно тогда были заложены традиции боевого братства и взаимопомощи между двумя странами.

Сегодня отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Наши государства активно сотрудничают на всех направлениях, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля

Путин выразил уверенность, что Россия и КНДР будут продолжать конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки в интересах российского и корейского народа, а также построения более справедливого мирового порядка.

Российский лидер пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а народу КНДР – счастья и процветания.