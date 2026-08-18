Лавров: РФ и КНДР вместе выступают за создание нового справедливого миропорядка Лавров: РФ и КНДР борются за создание нового справедливого миропорядка

Москва18 авг Вести.Москва и Пхеньян совместно выступают за формирование нового миропорядка, который должен строиться на принципах многополярности, равноправия и учета национальных интересов государств.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую глава МИД России Сергей Лавров направил коллеге из КНДР Цой Сон Хи по случаю Дня освобождения Родины.

Сегодня Москва и Пхеньян единым фронтом выступают за создание нового справедливого миропорядка, основанного на принципах многополярности, подлинного равноправия и учета национальных интересов. Намерены и впредь неуклонно следовать намеченному президентом Российской Федерации В. В. Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном курсу на всестороннее углубление российско-корейского сотрудничества говорится в послании

Лавров подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Пхеньяном идет на благо обоих народов и помогает обеспечивать региональную и международную безопасность.

Министр иностранных дел РФ также отметил заложенные предками традиции боевого товарищества между РФ и КНДР. По его словам, "участие военнослужащих Корейской народной армии в операции по изгнанию банд украинских нацистов и иностранных наемников с Курской земли" в полной мере подтвердило это.

Ранее глава российского Министерства обороны Андрей Белоусов подчеркнул бесстрашие корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами освободили Курскую область от неонацистских формирований киевского режима и в дальнейшем помогли в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры.

Белоусов подчеркнул, что между Москвой и Пхеньяном к настоящему моменту установились союзнические и братские отношения благодаря политике президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.