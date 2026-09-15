Москва15 сенВести.Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать президента России Владимира Путина и российский народ, а также выразил уверенность в победе Москвы.
Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Путину, текст которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Россия и КНДР укрепляют доверие и сплоченность "в суровых вихрях истории", подчеркнул глава КНДР.
Я твердо уверен в победе России в сегодняшней священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости. И обещаю неизменно поддерживать Вас и братский российский народотметил Ким Чен Ын в своем послании Путину
Россия и КНДР стоят на защите справедливости и мира, заключил глава КНДР.
Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлениями по случаю 78-й годовщины образования КНДР. Отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на основе дружбы, добрососедства и взаимопомощи, подчеркнул Путин.
Президент России сообщил, что отношения между Россией и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.