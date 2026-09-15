Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию и выразил уверенность в ее победе

Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию и выразил уверенность в ее победе

Москва15 сен Вести.Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать президента России Владимира Путина и российский народ, а также выразил уверенность в победе Москвы.

Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Путину, текст которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Россия и КНДР укрепляют доверие и сплоченность "в суровых вихрях истории", подчеркнул глава КНДР.

Я твердо уверен в победе России в сегодняшней священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости. И обещаю неизменно поддерживать Вас и братский российский народ отметил Ким Чен Ын в своем послании Путину

Россия и КНДР стоят на защите справедливости и мира, заключил глава КНДР.

Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлениями по случаю 78-й годовщины образования КНДР. Отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на основе дружбы, добрососедства и взаимопомощи, подчеркнул Путин.

Президент России сообщил, что отношения между Россией и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.