У россиян спрос на туры в Северную Корею вырос на 15%

У россиян вырос спрос на туры в Северную Корею У россиян спрос на туры в Северную Корею вырос на 15%

Москва14 авг Вести.Спрос на путешествия россиян в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) остается высоким. По сравнению с прошлым годом прирост числа туристов увеличился на 10–15%. Об этом сообщила эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Инна Мухина.

По ее словам, в стране появляются новые маршруты и точки притяжения для туристов, а этим летом у россиян особенно востребованы пляжные туры в северокорейский Вонсан, популярный курорт на Японском море.

Популярны также курортный комплекс Вонсан-Кальма, Золотой берег и туры на прямом поезде в Корею из Владивостока – он у нас очень хорошо продается. Туристы также едут в горы, например, популярна гора Пэкту – Священная гора с небесным озером Чхон. Это место, где гладь озера сливается с облаками, просто незабываемо отметила эксперт на сайте РСТ

Мухина заявляет, что сейчас уже бронируются туры на осень и на новогодние каникулы в Пхеньян.

Она рассказала, что одновременно выросло количество детей, отправленных в международный детский оздоровительный лагерь Сондовон на берегу моря. В первую и вторую смены заехало более 400 детей, что на 50% больше прошлогоднего показателя.

Эксперт напомнила, что в Северной Корее возможен только организованный туризм. Билеты на поезд можно купить самостоятельно, но для того, чтобы попасть на территорию страны, турист должен обратиться к российскому туроператору, аккредитованному в Северной Корее.

Ранее сообщалось, что КНДР планирует развивать медицинский туризм на территории своей страны.