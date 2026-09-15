Бабушка за секунды обезвредила дрон в зоне СВО и попала на видео В зоне СВО пенсионерка самостоятельно обезвредила дрон

Москва15 сен Вести.В Сети появилось видео, на котором пожилая женщина обезвреживает дрон противника, сообщает издание Dnrnews.

Ролик был снят где-то в зоне СВО, его публикуют в том числе российские военные каналы.

Кадры, на которых бесстрашная бабуля убирает с дрона-ждуна боеприпас и просто отставляет его говорится в публикации

Между тем некоторые СМИ пишут, что это произошло на Запорожском направлении. Отмечается, что пенсионерка за считанные секунды обезвредила БПЛА и пошла дальше по своим делам.