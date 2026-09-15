Москва15 сенВести.В Сети появилось видео, на котором пожилая женщина обезвреживает дрон противника, сообщает издание Dnrnews.
Ролик был снят где-то в зоне СВО, его публикуют в том числе российские военные каналы.
Кадры, на которых бесстрашная бабуля убирает с дрона-ждуна боеприпас и просто отставляет егоговорится в публикации
Между тем некоторые СМИ пишут, что это произошло на Запорожском направлении. Отмечается, что пенсионерка за считанные секунды обезвредила БПЛА и пошла дальше по своим делам.