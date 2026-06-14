В Смоленской области при атаке беспилотника пострадала пожилая женщина

Анохин: после удара БПЛА по Вязьме пожилая женщина оказалась в больнице В Смоленской области при атаке беспилотника пострадала пожилая женщина

Москва14 июн Вести.Минувшей ночью Вооруженные силы Украины вновь атаковали Смоленскую область. В городе Вязьма в результате атаки беспилотника пострадала пожилая женщина. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

От падения обломков дрона загорелся частный жилой дом.

В Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. К сожалению, пострадала пожилая женщина написал Василий Анохин

Пенсионерку госпитализировали. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Глава региона пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Отмечается, что пожар удалось локализовать. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники оперативных служб.