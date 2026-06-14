Москва14 июнВести.Минувшей ночью Вооруженные силы Украины вновь атаковали Смоленскую область. В городе Вязьма в результате атаки беспилотника пострадала пожилая женщина. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
От падения обломков дрона загорелся частный жилой дом.
В Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. К сожалению, пострадала пожилая женщинанаписал Василий Анохин
Пенсионерку госпитализировали. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Врачи оказывают всю необходимую помощь.
Глава региона пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.
Отмечается, что пожар удалось локализовать. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники оперативных служб.