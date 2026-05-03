Анохин: в Смоленской области после налета БПЛА пострадала семья из Дорогобужа

Анохин: дрон ВСУ, ранивший семью с ребенком, атаковал Дорогобуж Анохин: в Смоленской области после налета БПЛА пострадала семья из Дорогобужа

Москва3 мая Вести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в MAX, что атаке вражеского беспилотника, в результате которой пострадала семья из трех человек, подвергся город Дорогобуж.

По его словам, удар был нанесен в ночь на 3 мая. Части разорвавшегося дрона повредили кровлю жилого многоквартирного дома и одну из квартир, в которой проживала супружеская пара с ребенком. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Глава семьи остается в больнице, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Его супруга и ребенок на амбулаторном лечении сказано в сообщении

В ближайшее время пострадавшее помещение будет отремонтировано за счет средств администрации муниципального округа и ПАО "Дорогобуж" - в квартире предстоит восстановить потолочное перекрытие и провести косметический ремонт. На период работ семье предоставят временное жилье.

Остальные жильцы атакованного дома не пострадали и уже вернулись в квартиры после эвакуации.