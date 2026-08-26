Дроны "Днепра" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области Минобороны: беспилотники "Днепра" сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Москва26 авг Вести.Группировка ВС РФ "Днепр" с помощью дронов сорвала ротацию боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области, а также уничтожила технику противника. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что российские БПЛА нашли и уничтожили роботизированные платформы, склад горюче-смазочных материалов, автомобили и пункты управления беспилотниками ВСУ.

В результате удара сорвана очередная попытка ротации подразделений противника на передовых позициях и доставка материальных средств. Объекты уничтожены вместе с личным составом говорится в сообщении

В Минобороны отметили, что ВС РФ круглосуточно ведут воздушную разведку на подконтрольных противнику территориях.

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный рассказал, что бойцы ВС РФ продолжают уничтожать технику ВСУ в центральной и северной частях Орехова.