Москва26 авгВести.Группировка ВС РФ "Днепр" с помощью дронов сорвала ротацию боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области, а также уничтожила технику противника. Об этом сообщает Минобороны России.
Уточняется, что российские БПЛА нашли и уничтожили роботизированные платформы, склад горюче-смазочных материалов, автомобили и пункты управления беспилотниками ВСУ.
В результате удара сорвана очередная попытка ротации подразделений противника на передовых позициях и доставка материальных средств. Объекты уничтожены вместе с личным составомговорится в сообщении
В Минобороны отметили, что ВС РФ круглосуточно ведут воздушную разведку на подконтрольных противнику территориях.
Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный рассказал, что бойцы ВС РФ продолжают уничтожать технику ВСУ в центральной и северной частях Орехова.