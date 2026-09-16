Захарова шуткой о ракетной программе Британии сорвала овации Захарова на фестивале молодежи сорвала овации колкой репликой о Британии

Москва16 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу ракетной программы Великобритании и сорвала аплодисменты в зале.

Дипломат приняла участие в панельной дискуссии "Образ России в мировом информпространстве" на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Она отметила, что СССР и Россия вывели науку на новый уровень, особенно в сфере космонавтики. Однако некоторые страны считают, что РФ якобы отстает, но при этом продолжают пользоваться российскими ракетами.

Потому что у них были проблемы с ракетными программами. Или нас отсталыми называют те, у которых своих-то ракетных программ никогда не было и – передайте привет Лондону – никогда не будет заявила Мария Захарова

Зал встретил эти слова шквалом аплодисментов.

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге под девизом "Следуй за мечтой".