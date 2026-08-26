Москва26 авг Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала действующую процедуру избрания премьер-министра Великобритании, назвав ее "политическим анекдотом". Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат задалась вопросом, отдавал ли кто-то вообще свой голос в каком угодно виде за кандидатуры британского премьер-министра.

То, что происходит в Британии, – это вообще политический анекдот… За какого британского политического руководителя, который стоял у руля этой страны, голосовали, хоть кто-нибудь голосовал в каком-то виде – прямой или полупрямой избирательной архитектоники? Да ни за кого и никогда сказала она

Захарова сравнила эту процедуру с выборами старосты в школе, заявив, что в последнем случае процесс устроен понятнее.

В конце июля Эндрю Бернем сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.