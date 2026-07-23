Захарова: британский МИД переходит от Милибэндов к Милибэндам Захарова сравнила назначение Милибэнда главой МИД с престолонаследием Виндзоров

Москва23 июл Вести.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отозвалась о назначении Эда Милибэнда новым министром иностранных дел Великобритании, упомянув его брата Дэвида Милибэнда, который ранее также руководил британским внешнеполитическим ведомством. Ее слова передает РИА Новости.

Престолонаследие в Британии осуществляется теперь не только от Виндзоров к Виндзорам, но и от Мелибэндов к Мелибэндам сказала Захарова агентству

На этой неделе пост премьер-министра Великобритании вместо Кира Стармера занял Эндрю Бернем, который доверил руководство МИД экс-министру энергетики Эду Милибэнду. Его старший брат Дэвид возглавлял это ведомство с 2007 по 2010 год.

До этого Эд Милибэнд провел свои первые международные переговоры - с временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой. По словам британского министра, в беседе с украинским коллегой он "подчеркнул неизменную и решительную приверженность Великобритании народу Украины".