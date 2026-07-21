Москва21 июл Вести.Экс-глава Минздрава Великобритании Уэc Стритинг назначен министром обороны в правительстве Эндрю Бернэма. Об этом сообщается в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Король [Великобритании Карл III] был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный член парламента Уэс Стритинг на должность министра обороны говорится в документе

Ранее стало известно, что новый британский премьер Эндрю Бернем назначил главой МИД в своем правительстве Эда Милибэнда, бывшего лидера лейбористов.

20 июля король Великобритании Карл III принял отставку уходящего с должности премьер-министра страны Кира Стармера. Его место занял Эндрю Бернем, который пообещал радикально изменить политическую систему страны, чтобы быстро повысить уровень жизни ее населения. Бернем также заявил о своем намерении продолжать поддерживать Украину и лично главу киевского режима Владимира Зеленского.