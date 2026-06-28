Раскрыто, кто может возглавить МИД Великобритании The Observer: Милибэнд может снова стать главой МИД Великобритании

Москва28 июн Вести.Экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд может вернуться на должность главы британского МИД. Такая информация появилась у издания The Observer.

В материале сказано, что британский политик, член Лейбористской партии Энди Бернем, который является кандидатом на пост британского премьера, активно рассматривает возможность назначения Милибэнда на высокий пост в новой администрации.

Один из вариантов — назначить его министром иностранных дел с местом в Палате лордов, по образцу, который [экс-премьер] Риши Сунак использовал для назначения Дэвида Кэмерона [на пост главы МИД] сказано в материале

Журналисты уточняют, что окончательное решение пока не принято, но Бернем стремится к тому, чтобы главой МИД был человек с международным авторитетом, и таким образом пришлось бы тратить меньше времени на заграничные поездки.

22 июня действующий премьер Британии Кир Стармер объявил о своем уходе с должности лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы.