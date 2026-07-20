Москва20 июлВести.Новый британский премьер Эндрю Бернем назначил главой МИД в своем правительстве Эда Милибэнда, бывшего лидера лейбористов, отмечается в заявлении канцелярии премьера.
Король был рад утвердить следующие назначения: ...Эд Милибэнд, член парламента, на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развитияговорится в сообщении
Эд Милибэнд в 2010-2015 годах был лидером Лейбористской партии, которая тогда находилась в оппозиции. В предыдущем правительстве Кира Стармера Милибэнд являлся министром энергетической безопасности и углеродной нейтральности.
Ранее СМИ писали, что на пост главы МИД может вернуться брат Эда Милибэнда Дэвид Милибэнд, который раньше уже занимал пост министра иностранных дел.