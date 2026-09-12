Москва12 сен Вести.На Украине установлен тоталитарный режим, в стране нет свободы слова и передвижения, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью телеканалу RT.

Лишь небольшой процент населения имеет хоть какое-то представление о фактах, о неоспоримых фактах, что украинское правительство - тоталитарное, где нет свободы слова, свободы передвижения, а президент не выбран народом. Они запретили крупнейшую христианскую конфессию в стране, посадили священников в тюрьму отметил Карлсон в эфире RT

Даже многие светские и образованные люди в Британии ничего об этом не знают.

Они верят именно тому, что им говорили на [телеканалах] BBC и NBC News. Они просто не понимают, что происходит. У них нет ни малейшего представления. Это информационный вакуум заключил Карлсон

Спецпредставитель МИД по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил, что с 2022 года по 2026 год на Украине захвачены от 1,5 тыс. до 2 тыс. храмов Украинской православной церкви (УПЦ).

Захваты часто проходили с применением насилия, избиением священнослужителей и прихожан. При этом Киев старается не участвовать в этих акция непосредственно, а привлекает к ним участников националистических группировок и затем покрывает их преступления.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия представит ООН и ОБСЕ доклад о преступлениях режима Владимира Зеленского против УПЦ. Лавров уже передал этот доклад главе дипломатии Ватикана Полу Ричарду Галлахеру.