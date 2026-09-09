МИД РФ обсудит в ООН судьбу каждого из 21 пропавшего священника на Украине

Россия поднимет в ООН вопрос о пропавших на Украине православных священниках МИД РФ обсудит в ООН судьбу каждого из 21 пропавшего священника на Украине

Москва9 сен Вести.Россия продолжит поднимать на площадке Организации Объединенных Наций (ООН) вопрос о судьбе православных священнослужителей, пропавших на Украине. Об этом заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.

В конце августа российское внешнеполитическое ведомство опубликовало доклад, посвященный противоправным действиям украинских властей в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), ее священнослужителей и прихожан. Согласно приведенным в документе данным, за последние полтора года без вести пропал как минимум 21 священнослужитель.

Продолжим поднимать этот вопрос… В докладе содержится список из 21 человека. Будем рады, если эти люди живы и здоровы. Мы готовы говорить на международных площадках и с правозащитниками по каждому из этих людей сказал Мелех в интервью российским журналистам в Женеве, его слова приводит РИА Новости

Он отметил, что российская сторона намерена добиваться обсуждения судьбы пропавших представителей духовенства в международных организациях, а также в контактах с правозащитными структурами.

Деятельность канонической церкви была ограничена или запрещена в ряде регионов под предлогом ее предполагаемых связей с Россией.

Служба безопасности Украины (СБУ) возбуждает уголовные дела в отношении представителей духовенства и проводит обыски, в ходе которых, как заявляют украинские власти, ведется поиск доказательств "антиукраинской деятельности". Ряд священнослужителей находится под арестом.

25 августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ представит доклад, в котором осветит преступления киевского режима против Украинской православной церкви, в ООН и ОБСЕ.