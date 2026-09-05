Москва5 сен Вести.Россия делает все необходимое, чтобы права русскоязычных граждан на Украине были восстановлены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече президента России Владимира Путина с пятеркой лидеров списка партии "Единая Россия".

Делаем все необходимое для того, чтобы конституционные обязанности выполнялись, безопасность России, права наших соотечественников, русских людей Крыма, Донбасса, Новороссии, да и русских людей, которые на остальной территории, которая сейчас находится под контролем киевского режима, чтобы эти права были восстановлены указал Лавров

И языковые, и религиозные права грубейшим образом Киевом нарушены, добавил министр.

Весной 2019 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и на законодательном уровне в стране был закреплен курс на полное вытеснение и запрет русского языка, который был начат Киевом еще в 2014 году.

При этом, по данным недавно проведенного исследования, украинцы продолжают потреблять контент на русском языке, а также используют русский в бытовой речи, за что подвергаются угрозам. Так, недавно родителям украинских школьников пригрозили штрафами за использование русского языка в чатах с учителями. Кроме того, жители Украины сталкиваются с угрозами за использование русского языка в домовых чатах, а несколько школьниц были привлечены к административной ответственности за исполнение танцев под русские песни.

Кроме того, в августе комитет Верховной рады Украины по гуманитарной политике поддержал законопроект №15430, запрещающий проигрывание российской музыки в заведениях сферы обслуживания.