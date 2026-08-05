В Раде поддержали штрафы до $3,8 тыс. за российскую музыку в кафе Украина введет крупные штрафы за российскую музыку в общественных местах

Москва5 авг Вести.Комитет Верховной рады Украины по гуманитарной политике поддержал законопроект № 15430, запрещающий проигрывание российской музыки в заведениях сферы обслуживания. Документ вводит крупные штрафы для нарушителей: от 8,5 тысячи гривен (около 190 долларов) за первое нарушение до 170 тысяч гривен (около 3,8 тысячи долларов) за повторные случаи.

Авторы инициативы пояснили, что действующие штрафы за публичное исполнение российской музыки (от 0,38 до 3,8 доллара) носят символический характер и не останавливают людей. Кроме того, комитет поддержал второй законопроект, расширяющий круг лиц, обязанных использовать украинский язык при исполнении служебных обязанностей, включив в него чиновников и работников сферы образования.