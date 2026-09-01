На Украине начали угрожать штрафами за русский язык в школьных чатах Украинский омбудсмен угрожает штрафами за русский язык в школьных чатах

Москва1 сен Вести.Родителям украинских школьников пригрозили штрафами за использование русского языка в чатах с учителями. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская указала, что это предусматривает кодекс Украины об административных правонарушениях.

Ивановская разместила на своем сайте памятку для украинских учителей, которая должна помочь педагогам в разрешении конфликтов на языковой почве​​​. По словам омбудсмена, разговоры школьников на переменах, а также переписка родителей в школьных чатах представляют собой часть публичной жизни, поэтому вести их нужно на украинском языке.

При возникновении несогласий с этими требованиями Ивановская предлагает учителям апеллировать к кодексу Украины об административных правонарушениях, статья 188-52 которого предусматривает штрафы за использование русского языка.

Нарушение требований по применению государственного языка в сфере образования влечет за собой: предупреждение или штраф от 3400 до 5100 гривен (приблизительно он 6500 до 9900 рублей. — Прим. ред.) - за первое нарушение... от 8500 до 11900 гривен (в пределах 16500 — 23100 рублей) за повторное нарушение в течение года следует из материала на сайте Ивановской

Как ранее показало исследование, украинцы продолжают потреблять контент на русском языке, а также используют русский язык в бытовой речи. Отмечается, что мониторинг проводила в школах Госслужба качества образования Украины.