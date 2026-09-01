Москва1 сен Вести.Жестокое подавление русского языка на Украине даст обратный эффект, заявил ИС "Вести" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Любой маятник всегда неизбежно качнется обратно, жестокое подавление русского языка ожидаемо рождает обратный эффект: все запрещенное всегда интересно, такова сущность человека. Он, может быть, даже назло тем, кто давит и запрещает, будет интересоваться и применять сказал он

Ранее родителям украинских школьников пригрозили штрафами за использование русского языка в чатах с учителями. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская указала, что это предусматривает кодекс Украины об административных правонарушениях.

По мнению Соловьева, такие призывы со стороны ивановской были неслучайными – жители Украины в обиходе используют русский язык.

В чатах – школьных, домовых - действительно люди применяют русский язык. Очевидно, что какие-то жалобы тому же языковому омбудсмену поступили сказал он

По информации недавно проведенного исследования украинцы продолжают потреблять контент на русском языке, а также используют русский в бытовой речи.