Москва27 авгВести.Языковые инженеры на Украине признают свое поражение в борьбе с русским языком. Исследования показывают, что граждане страны продолжают потреблять контент на русском языке, а также используют русский язык в бытовой речи. Об этом пишет KP.RU.
Издание приводит результаты мониторинга, которые были получены в апреле-мае 2025 года. Исследование Госслужба качества образования Украины проводила в школах.
В Киеве, по оценкам учеников, 24% учителей на уроках и 40% на переменах используют негосударственный язык, среди самих школьников картина еще жестче: 66% говорят на нем на уроках, 82% – на переменах. Лишь 18% столичных школьников заявили, что говорят исключительно по-украинскиотмечается в тексте
Также в материале приводятся результаты опроса Gradus. Социологическая служба выяснила, что 71% украинцев продолжают смотреть видео, читать тексты и потреблять другой контент на русском языке.
Ранее сообщалось, что украинские силовики привлекли к ответственности трех школьниц за то, что они танцевали под русские песни.