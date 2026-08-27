На Украине признали, что не могут искоренить русский язык из речи граждан

На Украине не удалось искоренить русскую речь из жизни граждан На Украине признали, что не могут искоренить русский язык из речи граждан

Москва27 авг Вести.Языковые инженеры на Украине признают свое поражение в борьбе с русским языком. Исследования показывают, что граждане страны продолжают потреблять контент на русском языке, а также используют русский язык в бытовой речи. Об этом пишет KP.RU.

Издание приводит результаты мониторинга, которые были получены в апреле-мае 2025 года. Исследование Госслужба качества образования Украины проводила в школах.

В Киеве, по оценкам учеников, 24% учителей на уроках и 40% на переменах используют негосударственный язык, среди самих школьников картина еще жестче: 66% говорят на нем на уроках, 82% – на переменах. Лишь 18% столичных школьников заявили, что говорят исключительно по-украински отмечается в тексте

Также в материале приводятся результаты опроса Gradus. Социологическая служба выяснила, что 71% украинцев продолжают смотреть видео, читать тексты и потреблять другой контент на русском языке.

Ранее сообщалось, что украинские силовики привлекли к ответственности трех школьниц за то, что они танцевали под русские песни.