Москва30 июн Вести.Запад проигнорировал недавнее решение главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении русского языка на Украине. Об этом пишет чешская газета Lidovky.

Владимир Зеленский подписал закон о прекращении защиты русского языка. Тем самым он официально положил конец норме из ратифицированной Киевом Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую уже давно никто не соблюдал говорится в материале

В публикации отмечается, что данная ситуация, как и многие "неприглядные действия" киевского режима, не волнует западных лидеров. Издание добавило, что они готовы игнорировать и украинских ультраправых, оказывающих влияние на власть.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон, согласно которому русский язык исключается из перечня подлежащих защите. Соответствующий законопроект на Украине был поддержан парламентом в декабре 2025 года. В список при этом добавили урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.