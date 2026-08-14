Трех школьниц на Украине привлекли к ответственности из-за русских песен

Украинские силовики привлекли трех школьниц за танцы под русские песни Трех школьниц на Украине привлекли к ответственности из-за русских песен

Москва14 авг Вести.Сотрудники правоохранительных органов Украины привлекли к административной ответственности трех школьниц за исполнение танцев под русские песни. Об этом сообщили на сайте Тернопольской полиции.

Инцидент произошел в Монастыриске. "Нарушительницами" оказались одна одиннадцатиклассница и две девятиклассницы.

На родителей младших участниц были составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении девочки из старшей школы было возбуждено дело по статье "Мелкое хулиганство".

Ранее на Украине была опубликована официальная памятка, согласно которой родители украинских школьников должны общаться в школьных чатах исключительно на украинском языке. Согласно нынешнему языковому законодательству Украины, весь образовательный процесс должен происходить исключительно на украинском языке.