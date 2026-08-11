На Украине требует от родителей общаться в школьных чатах на украинском языке На Украине хотят запретить родителям общаться на русском языке в школьных чатах

Москва11 авг Вести.Родители украинских школьников должны общаться в школьных чатах исключительно на украинском языке. Соответствующее требование содержится в памятке для учителей по соблюдению языкового законодательства, которую опубликовал офис языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской.

Как следует из документа, родители школьников "должны использовать украинский язык при общении в классных чатах с учителями и администрацией школы". При этом в офисе языкового омбудсмена признали, что действие законодательства в сфере языка не распространяется на личное общение. Однако, как утверждается в памятке, обсуждение организации образовательного процесса представляет собой составную часть публичной образовательной сферы.

Согласно нынешнему языковому законодательству Украины, весь образовательный процесс должен происходить исключительно на украинском языке.