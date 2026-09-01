Москва1 сен Вести.Украинским учителям грозят штрафами за русский язык в школьных чатах. При этом представители киевского режима в быту используют русский язык повсеместно. На этом акцентировал внимание в комментарии ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

Семья того же Зеленского, его родители разговаривают на русском языке. Подтверждением этому служат "пленки Миндича", они там все коррупционные схемы обсуждают на русском языке заметил он

Ранее украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская указала, что общение детей на переменах и переписка родителей в школьных чатах относятся к публичной сфере, а потому должны осуществляться исключительно на украинском. В противном случае нарушителям грозят штрафы. Ивановская сослалась на кодекс Украины об административных правонарушениях.

Казалось бы, тут бы власти употребить закон и, например, признать, что факт обсуждения государственными служащими коррупционных схем на русском языке является "отягчающим" обстоятельством и добавлять лет по пять. Но взяли за учителей, взялись за учеников, запрещают им разговаривать на перемене на русском языке высказался по этому поводу Олейник

По информации недавно проведенного исследования украинцы продолжают потреблять контент на русском языке, а также используют русский язык в бытовой речи.