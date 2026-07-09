"Просвета нет": МИД РФ о соблюдении прав человека на Украине Лукьянцев: просвета в области соблюдения прав человека на Украине не видно

Москва9 июл Вести.Ситуация с соблюдением прав человека на Украине с каждым годом становится все хуже, просвета нет. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в ходе выступления с совместным докладом России и Белоруссии о ситуации с правами человека в разных странах.

Дипломат отметил, что раздел по Украине стал самым масштабным в докладе по сравнению с другими государствами.

Ситуация с соблюдением прав человека там деградирует, и она деградирует на глазах, от года к году. Проблемы только усугубляются, и просвета, к сожалению, мы просто не видим добавил он

По словам Лукьянцева, среди зафиксированных нарушений – гонения на русский язык и русскоязычное население, проявления расизма, разрушение военно-мемориального наследия, фальсификация истории, обеление нацистских коллаборационистов, а также весь комплекс законодательных мер, принимаемых в нарушение международных обязательств Украины и ее конституции.