МИД РФ: ситуация со свободой слова на Украине деградировала до критической

Москва16 апр Вести.На Украине подавляется любое инакомыслие, оппозиционные СМИ оказались под запретом, ситуация со свободой слова критическая, сообщает МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ сделали заявление в связи с годовщиной убийства 16 апреля 2015 года украинского журналиста Олеся Бузины.

Спустя одиннадцать лет совершенно очевидно, что ситуация со свободой слова на Украине деградировала до критического уровня говорится в сообщении

Как отмечает МИД РФ, проявления инакомыслия на Украине подавляются, оппозиционные СМИ запрещены и идет охота с использованием оружия на журналистов, в первую очередь российских.

Западные кураторы Украины и ангажированные правозащитные структуры прекрасно знают о террористических методах и преступлениях киевского режима, но продолжают сознательно закрывать глаза на эти злодеяния указывает внешнеполитическое ведомство РФ

Олеся Бузину застрелили двое неизвестных в масках 16 апреля 2015 года в Киеве.