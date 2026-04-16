Москва16 апрВести.На Украине подавляется любое инакомыслие, оппозиционные СМИ оказались под запретом, ситуация со свободой слова критическая, сообщает МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ сделали заявление в связи с годовщиной убийства 16 апреля 2015 года украинского журналиста Олеся Бузины.
Спустя одиннадцать лет совершенно очевидно, что ситуация со свободой слова на Украине деградировала до критического уровняговорится в сообщении
Как отмечает МИД РФ, проявления инакомыслия на Украине подавляются, оппозиционные СМИ запрещены и идет охота с использованием оружия на журналистов, в первую очередь российских.
Западные кураторы Украины и ангажированные правозащитные структуры прекрасно знают о террористических методах и преступлениях киевского режима, но продолжают сознательно закрывать глаза на эти злодеянияуказывает внешнеполитическое ведомство РФ
Олеся Бузину застрелили двое неизвестных в масках 16 апреля 2015 года в Киеве.