Постпред РФ при ОБСЕ поспорил о правах русскоязычных на Украине с ведущим BBC

Постпред РФ при ОБСЕ поспорил о правах русскоязычных на Украине с ведущим BBC Постпред РФ при ОБСЕ поспорил о правах русскоязычных на Украине с ведущим BBC

Москва29 июн Вести.В ходе интервью в прямом эфире британской радиопрограммы BBC World Service постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский вступил в полемику с ведущим о положении русскоязычного населения на Украине.

Полянский напомнил о международных обязательствах страны по обеспечению прав своего населения и национальных меньшинств. Он подчеркнул, что Украина обязана соблюдать международное право и Устав ООН, которые требуют уважения к правам всех граждан.

Полянский предложил ведущему назвать хотя бы одну страну в мире, где запрещен язык и население подвергается дискриминации по языковому признаку. На это ведущий ответил, что в мире существует немало государств, где звучат обвинения в дискриминации, однако не привел конкретных примеров.

Позвольте я помогу вам. Украина - единственная страна, которая запретила язык. Вы не найдете ни одного подобного примера в мире еще отметил постпред РФ

Собеседники также обсудили последствия атак украинских БПЛА по территории России. Полянский подчеркнул, что появившиеся трудности с логистикой и поставками топлива носят временный характер и скоро будут решены.

Ранее в МИД РФ заявили о доносах на русскоязычных преподавателей на Украине.