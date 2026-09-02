Украинцам угрожают штрафами за русский язык в домовых чатах Украинцев запугивают штрафами за русский язык в домовых чатах

Москва2 сен Вести.На Украине жителя застращали за то, что тот общался на русском языке в чате дома. Представительница языкового омбудсмена Елизавета Сачура сообщила в соцсетях, что переписка в соседских кулуарах была признана служебной.

Она пояснила, что глава ОСМД общался в чате на русском языке и ссылался на Конституцию, однако проверка признала ОСМД юрлицом. В связи с этим чат обозначили официальным каналом коммуникации, где общение должно вестись только на государственном языке.

Мужчине вынесли предупреждение. На исправление провинившемуся дали 30 дней.

Также родителям украинских школьников пригрозили штрафами за использование русского языка в чатах с учителями. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская указала, что это предусматривает кодекс Украины об административных правонарушениях.