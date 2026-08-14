Россиян предупредили о штрафах за ругань в домовом чате Эксперт объяснил, в каких случаях переписка в групповом чате приведет к штрафу

Москва14 авг Вести.Домовой чат в мессенджере не является особым пространством с точки зрения действия закона, поэтому ответственность за оскорбления в нем можно понести, как в любом другом публичном месте. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По его словам, ответственность за публикацию оскорбительных высказываний в адрес другого участника чата будет нести его автор. При этом домовые чаты не являются совершенно анонимным пространством, добавил он.

Чат не является каким-то особым пространством с точки зрения действия закона. Если есть оскорбления, клевета…уничижения, обзывательства и так далее – это все является нарушением, как и, собственно, если бы это произошло на остановке или в школе. И оценка должна быть вот ровно точно такая же объяснил эксперт

В информационном пространстве сегодня существуют и дополнительные меры ответственности, отметил Крохин.

Например, за публикацию персональных данных. Уже есть несколько решений судов, когда представители правления ТСЖ или управляющей организации, распространяя какую-то информацию о ком-то, допустили публикацию персональных данных: фамилию, имя, отчество, адрес прописки, номер квартиры, – и за это получали административное наказание в виде предупреждения либо в виде штрафа со стороны Роскомнадзора объяснил он

Гражданам следует помнить, что за публикацию персональных данных ответственность может понести не только должностное лицо организации, но и простой человек, подытожил эксперт.