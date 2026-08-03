Москва3 авгВести.Россиянам не стоит публиковать в социальных сетях адреса, информацию о семье и близких, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В социальных сетях не следует рассказывать о месте учебы и работе, а также не указывать адрес проживания. Рекомендуется держать в секрете информацию о семье и близкихотмечается в сообщении
Вся эта информация помогает вербовщикам выстраивают портрет жертвы. Полицейские призывают россиян быть внимательными при общении в соцсетях с незнакомцами, при малейшем подозрении лучше прекращать диалог и включать функцию "черный список".