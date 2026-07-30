Москва30 июл Вести.Член Общественного совета при Министерстве юстиции РФ, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов рассказал в интервью ИС "Вести" алгоритм действий жертвы при применении домашнего насилия.

По его словам, в вопросах домашнего насилия промедление недопустимо: реагировать нужно здесь и сейчас.

Первое, что надо сделать – это криминализировать побои жертвы: вызов соседей, кого угодно. Мы не говорим, что сразу нужно сажать, но это уголовное дело. Второе, что нужно сделать обязательно, - это ввести судебные запреты на общение. У нас же насилие имеет разные формы. Есть психологическое насилие, которое страшнее иногда, чем физическое насилие. И самое главное - мы должны ввести понятие самообороны. Потому что когда, когда кто-то поднимает руку, он должен понимать, что ему могут ответить заявил Кабанов

Ранее депутат от фракции "Новые люди" Ксения Горячева предложила разрешить заводить уголовные дела о домашнем насилии в случае причинения легкого вреда здоровью без заявления.